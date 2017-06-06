特朗普公布空中交通控制系统私有化计划

哈通社阿斯塔纳 -- 美国总统特朗普5日公布一项将全国空中交通控制系统私有化的计划，以促进该系统更新升级、提高效率和降低成本。

新华社报道，特朗普当天在白宫发表讲话时说，自美国联邦政府拥有和运营空中交通控制系统半个多世纪以来，一直在使用地面无线电及地面雷达等"过时技术"，无法满足对如今每天约5万架民航班机及其他类型飞机飞行进行管理的要求。



他表示，过去几年里，美国政府耗资数十亿美元来更新空中交通控制系统，但收效甚微，航班延误和低效给美国造成的经济损失每年高达数百亿美元。



特朗普提议将空中交通控制系统交给独立的非政府组织管理运营，美国联邦航空局则主要负责保障航空安全。他认为，这项私有化改革将促进空管系统现代化，提高航班效率，减少航班延误，让航班运行"更快、更安全和更可靠"。



根据白宫当天公布的改革计划，美国空中交通控制系统私有化改革将有３年的过渡期，私有化之后的空中交通控制系统运营组织将由航空公司、工会、民用航空协会、机场和交通部等各方代表组成的董事会管理。



这项私有化计划得到美国主要商业航空公司的支持，但遭到民主党议员的反对。众议院民主党领袖佩洛西当天在一份声明中说，特朗普提议的空中交通控制系统私有化改革只是此前一项遭到两党议员反对的计划的翻版，这项改革会将美国最重要的公共资产之一的控制权交给大型航空公司和特殊利益集团。



【编辑：昂哈尔】