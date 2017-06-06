阿拉伯国家与卡塔尔断交：原因与影响

哈通社阿布扎比 - 本周一，沙特阿拉伯、阿联酋、巴林、也门和埃及宣布同卡塔尔断交，在中东君主国云集的这一板块中突然发生的外交风波，引起了全球的高度关注。

沙特阿拉伯



断绝同多哈之间的外交关系的声明，最初是由沙特发布的。



利雅得方面声称，作出断交的决定，是由于卡塔尔粗暴干涉沙特内政，企图破坏沙特王国的政治秩序，并支持恐怖主义和极端主义。



沙特政府谴责卡塔尔为穆兄会、达伊什（即所谓"伊斯兰国"）和基地组织等恐怖主义组织成员提供庇护，并通过媒体渠道为这些组织进行宣传。



利雅得还宣称，卡塔尔对沙特和巴林境内受伊朗控制的恐怖组织提供了支持，并对旨在破外国家稳定的极端主义分子提供掩护及资金上的援助。此外，卡塔尔媒体通过各种倾向性的报道，意图扰乱中东其他国家的内部稳定。





沙特还指责卡塔尔在也门合法政府存在的情况下依然支持"胡塞"武装。



阿联酋



阿联酋外交部发表的声明中表示，阿联酋完全支持沙特对卡塔尔的指控，并称，卡塔尔严重破坏了波斯湾地区的和平与稳定，违反了波斯湾地区阿拉伯国家之间的协议与约定。



阿联酋随后要求卡塔尔驻阿联酋大使馆工作人员在48小时内离境，并宣布所有在阿联酋境内的卡塔尔公民必须在14天内离开。



此外，阿联酋还表示，将禁止卡塔尔公民使用阿联酋领空、领海等。



巴林



巴林也宣布，由于卡塔尔干涉该国内政，企图破坏巴林稳定秩序，断绝与卡塔尔的外交关系。



巴林方面称，卡塔尔对与伊朗有关联的恐怖主义势力提供了支持。



巴林同样要求卡塔尔公民在14天内离开国境，并要卡塔尔外交机构在48小时内离开。



此外，巴林禁止本国公民前往卡塔尔。



埃及



埃及表示，与卡塔尔断交的重要原因，在于卡塔尔支持被埃及视为恐怖组织的穆兄会。



埃及外交部的声明中这样写道："不仅如此，卡塔尔还宣扬基地组织的理念，并为西奈半岛的恐怖活动提供了帮助。卡塔尔干涉了包括埃及在内的多个国家内政事务，威胁了阿拉伯国家的主权和稳定。"



也门



也门谴责卡塔尔与其境内的胡塞武装存在紧密联系，并对该组织的活动提供了支持。





目前，沙特阿拉伯政府已经关闭了所有同卡塔尔之间的空中、水面和海上边境。



阿联酋、巴林和埃及宣布对卡塔尔关闭领空和领海。



阿拉伯联盟宣布，将不再允许卡塔尔参与有关也门问题的会谈。



阿拉伯分析家们普遍将此次阿拉伯国家与卡塔尔的断交风波，同此前不久美国总统特朗普的利雅得之行相联系。这些分析人士认为，美国总统说服他的阿拉伯盟友们相信美国会在反恐事务上对他们提供支持，并提醒沙特和与沙特亲近的国家，应该对在阿拉伯联盟内始终保持"另类"的卡塔尔更加强硬。



如此程度的"强硬"措施，以及受美国支持的阿拉伯君主制国家的联合，或将迫使卡塔尔迅速转变过去的立场，寻求同邻国之间开展和解的渠道。因为若不尽快作出退让，阿拉伯国家针对卡塔尔的制裁措施恐怕将继续升级。



值得一提的是，哈萨克斯坦外交部长阿布德拉赫曼诺夫6日表态，呼吁阿拉伯国家保持克制，通过外交渠道理智的解决当前的问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】