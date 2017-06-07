联合国环境署呼吁减少塑料垃圾以清洁海洋

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，联合国环境规划署执行主任索尔海姆6日呼吁更多国家减少塑料垃圾，使海洋更加清洁。

联合国首次海洋大会正在纽约联合国总部举行，应对海洋污染是会议的一个焦点。索尔海姆当天在联合国总部接受了全球上百万人签名的一份请愿书，请愿书呼吁各国在未来五年内逐步淘汰一次性塑料制品。



索尔海姆说，目前已有20多个国家承诺减少塑料垃圾，但要想大幅减少每年进入海洋的800万吨塑料垃圾，还需要更多国家做出承诺。



联合国环境规划署今年2月启动了"清洁海洋"运动，向海洋垃圾"宣战"。该机构指出，化妆品中的塑料微粒成分和一次性塑料制品的过量使用是海洋垃圾的主要来源，"清洁海洋"运动的目标是在2022年前消除这类垃圾。



资料显示，每年有800多万吨塑料进入海洋，对海洋生物、渔业、旅游业造成严重影响，经济损失达80亿美元。据估计，塑料垃圾每年导致上百万只海鸟、10万头海洋哺乳动物、难以计数的鱼类死亡。



有研究显示，如果对现状置之不理，到2050年，海洋中塑料垃圾的重量将超过鱼的重量。



【编辑：昂哈尔】