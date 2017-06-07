哈萨克斯坦与中国就地下资源使用签署合作备忘录

哈通社阿斯塔纳 - 6月7日，哈萨克斯坦能源部部长哈纳特·波兹姆巴耶夫与中国石油天然气集团公司（CNPC）董事长王宜林在阿斯塔纳举行会谈。

会谈中，双方共同回顾了在石油天然气领域卓有成效的合作。20多年来，哈中两国在矿产资源勘探和开发、石油和天然气管道建设以及炼油厂设备更新、重建和管理技术等项目上，积累了丰富的合作经验。

为了进一步加深双方在共同开发的矿产资源方面的合作，出于提高生产效率的目的，双方均同意在相关协议的框架下继续深入开展合作。

波兹姆巴耶夫与王宜林共同签署了旨在将共同开发利用地下资源的协议延长3年的合作备忘录。

在签署这一备忘录的同时，双方还就由中石油阿克托别公司与哈萨克斯坦国家石油天然气公司协商解决江阿卓勒（Жаңажол）天然气处理厂天然气处理费用问题达成了协议。

备忘录中还明确，根据哈萨克斯坦劳动法相关规定，地下资源使用主体、承包商以及分包企业的哈国员工与外国员工将实行同等标准的薪酬。

此外，备忘录中还制定了旨在促进资源使用区当地发展、为当地居民创造工作岗位等相关的条例。

【编译：木合塔尔·木拉提】