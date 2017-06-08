中国将接任上合组织轮值主席国职务

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦与中国之间不存在尚未解决的争议。

6月8日，在同到访的中国国家主席习近平举行的小范围会谈中，纳扎尔巴耶夫总统做出了上述表示。



纳扎尔巴耶夫总统表示，非常高兴能够在阿斯塔纳同中国国家主席习近平再度相见。此次相会，恰逢哈中两国建交25周年。在这短短的25年间，两国关系始终保持着良好的上升态势，两国友谊不断加深。



"两国之间各领域、各层面的双边活动频繁举行，经济合作不断发展，两国之间不存在尚未解决的争议，哈中双方良好的合作关系堪称他国榜样。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统着重强调，在小范围及大范围会谈期间，哈中双方进行了了具有重要意义的对话，在各项重要的事务上均达成了共识。



纳扎尔巴耶夫总统还表示，在哈中国两国在上合组织框架下实现了许多高规格的相互合作。



"习近平主席的‘丝绸之路经济带'倡议正是在这里，在纳扎尔巴耶夫大学提出的。在此次阿斯塔纳上和峰会之后，哈萨克斯坦将会把上合轮值主席国职务转交给中国。此外，印度和巴基斯坦将正式加入上海合作组织，这样一来，上合组织将涵盖全球40%的人口，拥有全球经济规模的近三分之一。在移交主席国职务的同时，我们衷心的祝愿中方在今后的工作中再创辉煌。"纳扎尔巴耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】