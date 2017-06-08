阿斯塔纳世博会开幕在即 中国馆备受瞩目

哈通社阿斯塔纳 -- 2017阿斯塔纳世博会即将于6月10日在首都阿斯塔纳拉开帷幕。

应纳扎尔巴耶夫总统的邀请，中国国家主席习近平也将出席世博会开幕仪式。

据国际在线 报道，作为首批签署参展协议和首个接受展馆的国家，中国国家馆在5月20日正式竣工并进入试运营阶段。中国国际商会会员部副部长、中国国家馆副馆长杨虹在日前接受记者采访时表示，中国国家馆此次世博会有"四个第一"，也被组委会称为参展国的标杆。





目前，中国国家馆也在进行最后的调试，准备迎接世博会的到来。

据杨虹介绍，中国馆有“四个第一”：是第一批签约确认参展的国家，是第一个开始施工的国家馆，是第一个竣工的国家馆，也是第一个试运营的国家馆。

本届世博会中国馆的主题是"未来能源，绿色丝路"。



在谈到世博会中国馆主题的构想时，中国贸促会贸易投资促进部世博处副处长方可表示，哈萨克斯坦作为"一带一路"沿线重要支点国家，又是本次世博会的承办国，把"未来能源"和"绿色丝路"两个概念结合在一起十分必要，既表达了中国对未来能源发展的思考，又展示了中国对于能源发展的主张。



作为本届世博会最大参展面积的国家馆，中国馆的设计方案被哈萨克斯坦称作"最好的方案之一"。世博会中国馆副馆长杨虹表示，中国馆从展示板块和内容共分成五个部分，高铁模拟驾驶舱、"人造太阳"核聚变、未来能源梦剧场成为本届世博会中国馆的三大展示亮点。

为了给游客更好的参与体验，中国馆准备了一系列的活动。



中国馆副馆长杨虹表示，考虑到此次世博会展项内容面对公众，中国馆做了非常细致的工作。更注重游客在中国馆获得的体验，在体验的过程中感受到中国对能源发展的理念。



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