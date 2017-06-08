哈中两国元首共同启动新物流运输线路

哈通社阿斯塔纳 - 纳扎尔巴耶夫总统与中国国家主席习近平8日共同启动连云港物流中心与"霍尔果斯-东大门"专项经济区之间集装箱运输项目。

这是哈萨克斯坦"光明大道"计划与中国"丝绸之路经济带"计划相对接后的又一项成功落实的合作项目。



据悉，在两国元首的见证下，8日正式落实了两条重要的运输线路，即连云港经中亚至土耳其和"霍尔果斯-东大门"专项经济区至中国重庆。



"这两个项目，是哈萨克斯坦‘光明大道'与中国‘丝绸之路经济带'成功对接的明证。根据我们的计划，至2020年集装箱运输量将达到200万以上。两国经济也将借此实现增长。"纳扎尔巴耶夫总统强调指出。



随后，两国元首通过电视连线方式，向等待中的集装箱列车发出了启动的命令。



从今天开始，由连云港出发的集装箱列车，将通过哈萨克斯坦直抵中亚各国和土耳其伊斯坦布尔。而蒂尔堡-成都以及塔什干-成都两条货运线路，也将通过哈萨克斯坦。中国远洋运输（集团）公司今后将通过这些陆路线路运输过去通过海运运输的各类货物。



值得一提的是，在5月21日于中国首都北京举行的"一带一路"高峰合作论坛期间，连云港、中远航运和哈萨克斯坦国家铁路公司就共同发展"霍尔果斯-东大门"专项经济区签署合作备忘录。



中国国家主席习近平表示相关合作项目，为哈中两国物流运输合作深入发展开启了新的可能。



"哈萨克斯坦将获得通向海洋的机会，并借此成为欧亚大陆的物流中心。贵国将在东西方贸易链条当中，居于极为重要的地位。值此之际，我衷心的向所有哈萨克斯坦朋友们致以祝贺。中国与哈萨克斯坦在交通物流领域合作的深入，将对整个地区的发展产生重要的影响。我们希望双方在这一方向上的合作继续发展下去。"习近平说。



【编译：木合塔尔·木拉提】