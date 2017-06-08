伊朗遭遇连环恐袭 国际社会谴责

哈通社阿斯塔纳 -- 伊朗首都德黑兰连环恐袭，死亡人数增加到13人。伊朗表示，袭击者来自伊朗国内，而警方也已经逮捕了五名涉案嫌犯。

这起伊朗罕见的恐袭事故，引发国际社会强烈谴责。联合国秘书长古特雷斯对遇难者表示深切哀悼，并呼吁各国合作，共同打击恐怖主义。

联合国秘书长发言人杜加里克说："秘书长希望将制造恐怖袭击的相关人员迅速绳之以法所有国家必须共同打击恐怖主义同时维护国际社会所具有的共同权利和价值。"

美国国务院也谴责这次恐怖袭击事件，但总统特朗普在对受害者表示同情之余，还话中带刺地警告，资助恐怖主义的国家，也可能成为自己所宣扬的邪恶的受害者。

伊朗最高领袖哈梅内伊则表示，恐怖袭击不会对伊朗人民造成影响，反而让他们更加坚决打击恐怖主义。而伊朗总统鲁哈尼呼吁区域和国际社会团结一心，对抗恐怖威胁。

另一边，据伊朗情报部门透露，事发当天还挫败了另一个恐怖袭击阴谋，并逮捕多名恐怖分子。尽管伊斯兰国组织已经承认干案，但伊朗革命卫队指，沙特阿拉伯也有份参与这次恐袭。这一指控，遭到沙特方面否认。



【编辑：木合塔尔·木拉提】