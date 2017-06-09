中国外交部：即将召开的上合组织阿斯塔纳峰会具有重要意义

哈通社阿斯塔纳 —— 据新华社消息，中国外交部欧亚司负责人8日就上海合作组织阿斯塔纳峰会回答中外记者提问。

外交部欧亚司负责人回答记者问题说，即将召开的上合组织阿斯塔纳峰会具有重要意义。今年是《上海合作组织宪章》签署15周年、《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》签署10周年，印度、巴基斯坦即将完成加入上合组织程序，在本次峰会上被吸纳为上合组织成员国，组织合作潜力和国际影响进一步上升。同时，国际和地区形势不稳定不确定因素突出，世界经济增长动力不足，"三股势力"威胁上升，成员国借助组织平台维护安全、发展经济的愿望更加迫切。上合组织发展面临新的机遇和挑战。本次峰会后，中方将接任上合组织轮值主席国并于2018年主办峰会，各方对中方主席国工作充满期待。

负责人说，上述背景下，中方希望通过本次峰会，同成员国、观察员国等有关方深入探讨新形势下深化各领域合作的举措，规划和部署下一阶段工作，就重大国际地区问题发出一致声音，推动上合组织为维护地区安全稳定、促进共同发展繁荣、推动国际秩序向更加公正合理方向发展发挥更大作用。

负责人表示，习近平主席将与各国领导人深入探讨新形势下携手应对风险挑战、促进共同安全稳定和发展振兴的新思路新举措。中方将倡议继续弘扬"上海精神"，就巩固上合组织团结互信，深化安全、经济、人文、组织建设、对外交往等领域合作提出倡议和主张，与各方共同推动上合组织实现新一轮发展。

外交部欧亚司负责人说，上海合作组织自2001年成立以来，始终秉持"上海精神"，不断巩固团结互信，积极拓展互利合作，国际威望显著提升，已经成为成员国维护安全稳定、促进经济发展的重要依托和有效平台。

负责人说，当前，上合组织发展面临新的机遇。上合组织长期保持健康稳定发展，各领域合作成果丰硕，为构建合作共赢的新型国际关系树立了典范。在日益复杂的国际和地区形势下，成员国携手谋稳定、合作促发展的共同信念更加坚定。阿斯塔纳峰会将完成接收印度、巴基斯坦加入程序，上合组织成员国地域范围延展至南亚，占欧亚大陆面积的五分之三，人口占世界近一半，作为成员国面积最大、人口最多的地区性国际组织的代表性明显增强，组织的活动空间与合作潜力进一步扩大。

负责人表示，中方相信，在成员国共同努力下，上合组织将加强团结协作，深化各领域合作，不断发展壮大，为维护地区安全稳定、促进共同发展繁荣、推动国际秩序向更加公正合理方向发展、构建人类命运共同体作出更大贡献。