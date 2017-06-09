中国秦始皇兵马俑文物展览会在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 -- 6月9日，在2017世博会框架下，中国秦始皇兵马俑文物展览会在位于阿斯塔纳的国家博物馆举行。

该展览会旨向参观者介绍中国第一个规模宏大、布局讲究且保存完好的秦兵陵寝。





兵马俑坑是秦始皇陵的陪葬坑，位于秦陵陵园东侧1500米处。目前已发现三座，坐西向东呈品字形排列。其中共出土了约7000个秦代陶俑及大量的战马、战车和武器，代表了秦代雕塑艺术的最高成就。



兵马俑陪葬坑均为土木混合结构的地穴式坑道建筑，象是一组模拟军事队列、旨在拱卫地下皇城的"御林军"。





为数众多、造型精美的陶塑兵马俑布成面向东方、气势磅礴、威武雄壮的军阵场面,再现了秦军军容整肃、奋击百万的宏伟气派，具有强大的艺术感染力，是秦始皇"示强威、服海内"主导思想的产物。从陵园总体设计的角度来考虑，也是秦代禁卫军的真实写照，象征着守卫陵园的职能。



1974年3月，兵马俑被发现；1987年，秦始皇陵及兵马俑坑被联合国教科文组织批准列入《世界遗产名录》，并被誉为"世界第八大奇迹"。





据悉，秦始皇兵马俑文物展览会将持续至9月10日。



【编辑：昂哈尔】

