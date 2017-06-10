英国大选：梅首相携手北爱政党 继续执政

哈通社阿斯塔纳 —— 据BBC消息，英国大选落下帷幕，执政保守党虽然取得议会最多议席共319席，但并未赢得326席的过半席位。

首相特里莎·梅周五（6月9日）中午12点半前往白金汉宫晋见女王之后表示，为了确保国家安全与平稳，保守党将在北爱尔兰民主统一党的支持下继续执政。

梅在首相府唐宁街10号外表示，保守党赢得了最多议席和最多选票，可以组成"合法"政府。

她说，她将与北爱民主统一党内的"朋友和盟友们"合作，继续脱欧。她说："让我们干活吧。"

不过，特里莎·梅没有透露保守党将如何与民主统一党合作， 这显示两党之间可能达成非常松散的某种安排。

北爱民主统一党在本次大选中共获得10个席位。

在大选中赢得 261个席位的英国工党领导人杰罗米·科尔宾要求梅下台，表示自己"已经做好准备为人们服务"，而自民党领导人提姆·法伦说，梅"应该感到羞愧"，如果"还有一点点自重的话，就应该辞职"。

保守党在议会拥有的席位比宣布提前举行大选前更少，首相特里莎·梅试图在大选中取得压倒性胜利的希望破灭。

特里莎·梅宣布提前举行大选的初衷本来是为了获得英国选民"更强的授权"，以便未来在与欧盟就脱欧议题举行谈判时拥有更广泛的民意基础。