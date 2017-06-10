中国《大黄山》纪录片将在哈萨克斯坦播出

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国媒体报道，由中国国家新闻出版广电总局和哈萨克斯坦哈巴尔电视台联合举办的中哈"丝路剧场"开播仪式日前在阿斯塔纳举行。

消息称，仪式上，中国新疆电视台代表与哈萨克斯坦哈巴尔电视台代表签署了《影视节目互换播出合作协议》，根据该协议，由新疆电视台译制的哈萨克语版纪录片《大黄山》和《丝路，重新开始的旅程》将在哈萨克斯坦哈巴尔电视台播出。



据了解，纪录片《大黄山》由中国中央电视台、安徽广播电视台联合摄制，历时两年摄制完成，时长300分钟。



纪录片共六集，分别为《人间仙境》《生灵天堂》《石破天惊》《筑梦徽州》《山水画卷》和《秘境之地》，全景展示了黄山和徽文化之美。在技术层面上，针对黄山山势险峻、气候多变的特殊环境，摄制组引进了国际一流的航拍团队，运用多种小型高清设备，多角度、立体式地呈现了黄山美景；在叙事方式上，制作团队遵循"中国故事、国际表达"的理念，努力创新话语体系、提升作品感染力。



该片于2014年1月在央视综合频道、央视纪录频道及安徽卫视同步播出，获得观众普遍好评，并在当年春节旅游市场上掀起一波黄山旅游热。 2014年9月，该片荣获中宣部第十三届精神文明建设"五个一工程"奖。



【编辑：小穆】