阿斯塔纳世博会：联合国将展出唤醒儿童对科学兴趣的创新展品

哈通社阿斯塔纳 -- 6月10日，联合国展厅推介活动在阿斯塔纳世博园区举行。

联合国展厅专员吉汗•苏丹诺古勒表示，通过举办能源领域的世博会，哈萨克斯坦将为推进巴黎协定作出重要贡献。考虑到全球能源发展趋势和环保措施实施情况的重要性，联合国高度重视并希望加快实施各项创新项目。



据他介绍，哈萨克斯坦目前正致力于实施增进能源效率的各项措施，并制定了一系列解决方案。哈将在世博会期间向国际社会展示其科学经验和创新项目。



随后，苏丹诺古勒高度评价了哈萨克斯坦"绿色经济"转型计划。



苏丹诺古勒表示，哈萨克斯坦和联合国是长期合作伙伴，哈萨克斯坦经常通过交流经验方式向发展中国家提供援助。对后代而言，未来能源具有非常重要的意义。世博会期间，联合国计划展出动力沙，这将有助于唤醒儿童对科学的兴趣。与此同时，联合国将展示在沙漠地区建立灌溉作物的方案。



阿斯塔纳世博会运营公司执行主席叶西莫夫表示，联合国计划积极参展阿斯塔纳世博会，这对哈萨克斯坦而言是极高的荣誉。



据联合国展厅代表介绍，世博会期间，联合国一些机构计划展出新能源和能源效率领域的高新技术和创意。



【编译：昂哈尔】