阿斯塔纳世博会土耳其国家馆正式开馆

哈通社阿斯塔纳 -- 6月10日，2017世博会土耳其国家馆在阿斯塔纳世博园区正式开馆。投资和发展部部长哈斯姆别克出席开馆仪式。

哈斯姆别克表示，哈萨克斯坦和土耳其市场以来的友好合作伙伴。与此同时，土耳其还是最先认可哈萨克斯坦独立的国家。两国友好关系正持续深化。近些年来，土耳其已成为哈萨克斯坦重要战略伙伴。2016年，两国双边贸易额达15亿美元。如今，共有1800余家土耳其企业入驻我国。其中包括加工、农业、建筑、医疗卫生等领域企业。深化两国友好关系的关键在于扩大过境和交通走廊、推进物流和工业基础设施发展。





哈斯姆别克表示，哈萨克斯坦食客欢迎土耳其公民赴哈萨克斯坦旅游或经商。



哈斯姆别克说，2017世博会主题极为重要。近10年来，国际社会面临着环境污染、能源资源逐步减少等问题。全球各国正加大能源、能源节约和能源重新开发等领域投资力度。而未来能源将包含所有上述内容。对哈萨克斯坦而言，土耳其在这领域的丰富经验具有重要意义。





土耳其经济部副部长兼土耳其国家馆馆长塔里克•苏曼斯表示，世博会旨在弘扬团结与和平，促进世界各国人民的相互了解和友谊。自19世纪至今，土耳其共参展34次世博会。而在阿斯塔纳世博会的土耳其国家馆主题为"可持续能源"。



在土耳其国家馆推介活动期间，哈斯姆别克对土耳其手工艺术家的作品产生了浓厚兴趣。这些艺术家的画品、书写艺术等令在场的参观者甚为惊叹。





世博会期间，土耳其计划展出风能领域创新项目，并介绍可节能的玻璃产品。该产品还具有防止防止外部噪音干扰、防止热空气和冷空气不利影响等特点。



据设计人员介绍，该产品可在不同领域中使用，因此备受建筑人员浓厚兴趣。



【编译：昂哈尔】





