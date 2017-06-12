日本机器人走进日常生活

哈通社阿斯塔纳 -- 据新华社 援引新加坡联合早报网报道，日本将机器人列为"挽救日本经济的明日之星"。

日本企业界比政府更早预见机器人前景无限。早在1986年，本田汽车公司就秘密打造出首个人形机器。2000年，这台机器人首次在日本汽车展上露面，灵活模仿人类动作的样子立即引起全世界瞩目。

在劳动力不足、日元高涨的20世纪80年代后期，日本寿司业也开始构思会做寿司的机器人。当时已有了旋转寿司输送系统，为业界节省至少20%的人工成本。现今的寿司机器人本事更大了。寿司行业经常举办"人与机器人"比赛，结果一再显示，在速度上，人力绝对无法赶超机器。预计今后在寿司机器人的协助下，寿司价格可能低至每盘80日元（约合人民币5元）。

"软化"硬邦邦的机器人是日本目前的研究重点。日本机器人协会今年4月成立相关协会来研究适合机器人的软性材质，以便让机器人更接近人类、更好地为人类服务。日本科研界在争取让机器人更人性化方面，不止于材质，甚至还有人类般的触觉。庆应大学研发的一台人手机器就有了"触觉"。它通过判断物体的大小，来决定用多少力道取物，像端酒杯、抓薯片这样的事情等都难不倒它。

2015年，日本长崎县佐世保市就出现一家"全自动化"酒店，服务员全是机器人。两年的试行结果显示，这个经营方法可行。该酒店创办人泽田秀雄说："开始引进时，很担心机器人会把人吓跑，也担心会有安全问题。后来发现，这个创意让人感到兴奋，因为酒店让客人充满对未来世界的联想，机器人服务渐渐成了卖点。"

使用机器人最大的好处就是节约员工成本，这家有144间客房的酒店只有6个员工。另一大好处就是解决了语言问题。在日本，在机器人身上装外语系统要比聘请外语人才容易得多。

不过，人们开始担心人工智能会成为"职业杀手"，剥夺人类就业机会，引发空前的失业潮。"无人化"社会是怎样的状态？如何在用人和用机器之间寻求平衡？这都是机器人普及化后人类应该思考的问题。

东京大学研究新媒体的水越伸教授表示："产业革命和新科技都会存在利弊，这就像有了手机和互联网后，我们看到它们的好处和坏处一样。然而，科技革新是在人类主导下进行的，关键在于如何应用。将工作交付给机器人，不代表他们可以取代我们。" 他认为，在科技革新之际，人类应当思考如何善用科技，使生活更有意义。他表示，人工智能与机器人时代的这层意义是人类今后需要思考的主要方面。

【编译：木合塔尔·木拉提】