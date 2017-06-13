上合组织总部召开会议总结阿斯塔纳峰会成果

哈通社北京 -- 上海合作组织秘书长拉希德•阿利莫夫和哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫12日在上合组织总部召开新闻发布会，总结阿斯塔纳峰会成果。

阿利莫夫说："峰会取得了历史性的成果，成为了组织历史上重要的里程碑。"

秘书长表示，海合作组织成员国元首理事会第十七次会议的成功召开展现出了组织各成员国之间的紧密合作和长期合作愿望。他指出，哈萨克斯坦在担任组织轮值主席国期间，为峰会进行了充分的准备，纳扎尔巴耶夫总统也亲自关注了峰会筹备进程。

"峰会期间，印度和巴基斯坦正式成为上合组织成员国。这应被评估为历史性的一刻。"他说。

阿利莫夫还表示，反恐问题是组织主要方向之一，峰会通过的《上合组织反恐和反极端主义公约》是各成员国对恐怖主义的回应。他指出，峰会进一步推动了组织成员国之间的经贸关系。

会谈中，努雷舍夫大使就哈萨克斯坦外交政策进行了介绍，并向刚刚加入组织的印度和巴基斯坦大使表示祝贺。

"按照纳扎尔巴耶夫总统的指示，我们在担任轮值主席国期间就保障区域安全问题、加强经贸合作关系、推动跨境运输和人文领域等问题进行了工作。"他说。

【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：小穆】