集安组织防长理事会会议将在明斯克举行

哈通社阿斯塔纳 —— 据俄罗斯卫星网援引白俄罗斯国防部新闻局消息报道，集体安全条约组织成员国国防部长理事会会议将于13日在明斯克举行。

消息称，集安组织成员国防长理事会会议将于今日在明斯克举行，由白俄罗斯国防部长安德烈·拉夫科夫中将主持召开。集安组织秘书长尤里·哈恰图罗夫、各成员国防长以及集安组织联合司令部长官阿纳托利·西多罗夫上将将出席会议。

防长理事会将分别召开小范围和扩大会议，与会者将讨论各成员国代表2017年下半年--2018年上半年外交政策、安全和国防问题磋商计划。

此外，2018年集安组织管理机关、部队培训和集体安全装备准备计划以及完善军事技术合作基本原则协议履行机制问题也将被提上议事日程。

各国防长将审议两份旨在发展集安组织机密资料相互保护协定（2004年）和军事人才培养协定（2005年）的文件。

此外，还将审议集安组织负责培养军事人才的基本教学和科研机构关于提供物质和技术（后勤和技术）保障相关专业的决定草案。

会上一共将讨论12个问题。

白俄国防部新闻局强调："举行此次会议旨在发展提升集安组织的军事成分。"



【编辑：小穆】