尼格马图林会见格鲁吉亚总统

哈通社阿斯塔纳 -- 据议会下院消息，6月13日，马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林在阿斯塔纳会见格鲁吉亚总统格奥尔基•马尔格韦拉什维利。

2017年是哈萨克斯坦和格鲁吉亚建交25周年。在这段时间里，哈萨克斯坦和格鲁吉亚双边合作关系持续加深，两国友谊不断深化。



据尼格马图林介绍，格鲁吉亚总统的此次访问必将为深化哈格友好合作注入新的动力。



尼格马图林表示，格鲁吉亚和哈萨克斯坦是友好邻邦，两国人民友谊源远流长。纳扎尔巴耶夫总统高度重视同格鲁吉亚深化各领域合作，尤其是政治、经贸和人文领域的合作。



当谈及两国经贸合作时，尼格马图林表示，2016年，两国贸易额达4100万美元，并称两国贸易合作具有巨大潜力，应进一步加强哈格双边贸易。



尼格马图林强调，在格鲁吉亚阿扎尔和我国曼格斯套州间建立直接经济关系具有重要意义，哈方愿意为深化哈格互利合作提供立法支持。



马尔格韦拉什维利对哈萨克斯坦的热情款待表示感谢并称有意加强两国友好合作。



马尔格韦拉什维利认为，在加强两国友好合作方面，议会间往来的重要性不容忽视。



【编译：昂哈尔】