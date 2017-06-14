阿斯塔纳市长会见日本大阪市长

哈通社阿斯塔纳 -- 据阿斯塔纳市政府消息，6月13日，阿斯塔纳市长阿斯耶特•伊谢克舍夫在首都会见日本大阪市长吉村洋文。

伊谢克舍夫表示，阿斯塔纳医疗卫生和急救服务停车场建设、供水系统升级改造及物流网络改善等工程正有序推进。日本对此作出了重要贡献。吉村洋文市长的到访必将为深化阿斯塔纳和大阪间的长期伙伴关系注入新的动力。



此外，首都大部分企业正转向日本的Kaizen（持续改善）系统，开设了多家日本传统美食店，而日本摔跤爱好者更是可以在首都多数体育馆接受专业人士培训。



据悉，2015年10月27日，纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳会见日本首相安倍晋三，随后在首都举行了哈萨克斯坦-日本商业论坛。论坛上，纳扎尔巴耶夫总统要强日本企业界人士参与哈萨克斯坦投资项目。2017世界博览会便是其中的重要项目之一。



伊谢克舍夫说，和平共处的共同原则和两国间的友好合作促使阿斯塔纳和大阪合作更加紧密。在核武器方面，基于相互理解的历史经验使哈萨克斯坦和日本始终保持同样观点。



伊谢克舍夫表示，有意进一步深化阿斯塔纳和大阪间的合作伙伴关系。大阪在人造岛屿上建造了关西国际机场，阿斯塔纳希望同大阪进一步交流这方面的丰富经验。阿斯塔纳高度重视旅游产业领域的合作发展，并计划在市内建设多处旅游景点和类似于大阪Universal Studio娱乐公园、Kayukan海洋馆的娱乐场所。



伊谢克舍夫说，通过举办2017世博会，阿斯塔纳基础设施将得到进一步发展。世博会还将为实施"绿色经济转型"计划、提升国家经济能力提供便利机会，同时也将为深化阿斯塔纳和大阪间的友好合作注入新的动力，进一步拉近两座城市人民间的距离。



【编译：昂哈尔】