世博会奥地利国家馆日：圣弗洛里安少年合唱团演唱哈萨克斯坦国歌

哈通社阿斯塔纳 -- 6月14日，2017世博会奥地利国家馆日活动在首都世博园区举行。举世闻名的圣弗洛里安少年合唱团为观众带来了精彩表演。

活动刚开始，圣弗洛里安少年合唱团便高唱两国国歌。



据圣弗洛里安少年合唱团团长弗兰斯•法尔恩别尔戈介绍，背诵哈萨克斯坦国歌并没有花多长时间。



在接受哈通社记者采访时，法尔恩别尔戈说道："我首先写出了国歌乐谱，并教授合唱团成员。在十天内，我们便已背诵哈萨克斯坦国歌。旋律优美，只有在背诵歌词时有点难度。这是我们第一次来访阿斯塔纳，孩子们热烈期待着这一天的到来。他们非常喜欢阿斯塔纳的高楼建筑。"





基尔琳戈耶尔表示，哈萨克斯坦是奥地利主要贸易伙伴和石油进口国。两国建交已满25周年。在这段时间里，两国各领域合作持续发展。哈萨克斯坦选择的世博会主题具有重要意义。奥地利在可持续能源开发和拯救气候领域属世界领先国家之一。奥地利愿意分享自己在这些领域所积累的丰富经验。



据基尔琳戈耶尔介绍，奥地利企业也参与实施2017世博会哈萨克斯坦国家馆建设工程。奥地利在哈国家馆安装了380个太阳能电池板，从而保障国家馆电能供应。



外交部副部长罗曼•瓦西里恩科、哈萨克斯坦驻奥地利大使海拉特•萨热拜、奥地利联邦科学、研究和经济部副部长别尔纳迪耶特•基尔琳戈耶尔等出席活动。



圣弗洛里安少年合唱团起始于1071年，拥有近千年的悠久历史，是奥地利著名的合唱团。该合唱团经常游访世界各国进行表演，其国际知名度也随之逐渐提高。



【编译：昂哈尔】