哈萨克斯坦-奥地利商业论坛在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 -- 据总理官网消息，在2017世博会框架下，6月14日，哈萨克斯坦-奥地利第五届商业论坛在阿斯塔纳举行。

本届论坛主要讨论哈萨克斯坦和奥地利在汽车制造、钢管冶金、化工、石油化工、药物、物流、旅游等领域合作事宜。



论坛期间，哈萨克斯坦企业代表就汽车制造领域发展情况进行探讨，并寻找新的商业合作伙伴，商讨和制定项目具体实施步骤。



哈萨克斯坦汽车制造协会主席梅拉穆•皮谢穆巴耶夫表示，在5年时间里，哈萨克斯坦和奥地利合作取得了良好成果。奥地利共享哈萨克斯坦投资40亿美元。2016年，哈萨克斯坦向奥地利出口额达6.639亿欧元，从奥地利进口额达2.246亿欧元。哈萨克斯坦主要向奥地利出口石油、小麦、矿石、金属。



本届论坛共有43家企业签署合作项目，其中包括OMV、Kapsch、Strabag、Bertsch、Porr、Siemens、Swarovski、VAMED、Doppelmayr、Christof Group等知名企业。其签署的合作项目包括铁轨建设、铁路传感器技术开发、起重机进口、移动式港口起重机和海洋港口起重机服务中心成立等。



奥地利联邦科学、研究和经济部副部长别尔纳迪耶特•基尔琳戈耶尔、哈萨克斯坦-奥地利商业协会主席利哈德、奥地利联邦商会负责人米哈伊尔•安哥列尔、哈萨克斯坦投资和发展部副部长叶尔兰•海伊若夫、哈萨克投资国有公司负责人努尔苏丹•吉彦巴耶夫、哈萨克斯坦发展银行执行主任波塔果兹•阿毕硕娃及奥地利100余家公司代表出席论坛。



【编译：昂哈尔】