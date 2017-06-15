英媒：越来越多的欧美人选择去中国就业

哈通社阿斯塔纳 -- 英媒称，在台湾教了两年英语后，阿兰·麦基弗准备开始一份新的职业。他当初来到亚洲，是因为英国工作难找，所以选择来这里教英语。但他还想进一步开拓自己的职业生涯。所以，这个32岁的苏格兰人来到中国的经济中心上海，在当地的一家招聘公司找了份工作。

文章称，国际劳工组织和亚洲开发银行估计，东南亚国家联盟（东盟）的10个国家在2010至2015年间大约需要增加1400万高技能劳动者--增幅为41%--其中很多人都需要在这些国家的首都工作。

例如，随着中国的经济发展，一些大城市可能需要具备服务意识和技术能力的人才，而不再像以前那样渴望低端制造业劳动力。随着政府通过各种措施将上海打造成为科技创新中心，跨国猎头公司预计：网络安全、大数据、数字分析和金融科技将成为人才需求最为紧俏的领域。

文章称，迪拜多年以来都是外国人聚集的热点地区，外籍人士在那里的失业率仅为0.19%。虽然石油和天然气价格下跌对当地经济构成压力，但迪拜正在努力发展新的增长来源。去年那里推出了自己的《工业化战略2030》，希望在航空、工程和制药等6大领域创造2.7万就业岗位。

【编辑：木合塔尔·木拉提】