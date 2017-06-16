尼格马图林会见欧安组织议会大会主席穆托宁

哈通社阿斯塔纳 -- 据议会下院消息，6月15日，马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林在阿斯塔纳会见欧洲安全与合作组织议会大会主席克里斯蒂•穆托宁。

双方就哈萨克斯坦和欧安组织合作事宜深入交换意见。



尼格马图林表示，穆托宁的此次访问恰逢哈萨克斯坦加入欧安组织25周年和阿斯塔纳世博会。欧安组织参展阿斯塔纳世博会具有重要意义。



据尼格马图林介绍，哈萨克斯坦和欧盟在维护地区安全、巩固地区稳定等方面持有相同观点。



当谈及恐怖主义和极端主义相关问题时，尼格马图林强调，纳扎尔巴耶夫总统在联合国提出的关于成立国际反恐网络的提议具有重要意义。



穆托宁表示，在调解乌克兰、叙利亚问题时，哈萨克斯坦的国际威望将发挥重要作用。哈萨克斯坦独立至今已满25周年。在这段时间里，哈萨克斯坦取得了许多巨大成就。



穆托宁说，阿斯塔纳世博会的主题"未来能源"具有重要意义。哈萨克斯坦在新能源领域提出的国际倡议必将成为其他国家的榜样。



双方还就进一步加强哈萨克斯坦同欧安组织经济环保和区域安全合作进行探讨。



尼格马图林向穆托宁介绍了马吉利斯目前的工作情况，并指出议会间合作的重要性。



会谈后，穆托宁邀请尼格马图林在合适的时候访问奥地利。



【编译：昂哈尔】