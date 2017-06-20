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    17:29, 20 六月 2017 | GMT +6

    外交部副部长出席欧安组织年度研讨会 共商经济合作事宜

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    哈通社阿斯塔纳 -- 6月19日至20日，题为"共同挑战和共同机遇"的欧安组织年度研讨会在德国首都柏林举行。外交部副部长罗曼•瓦西里恩科、欧安组织57个成员国和5个伙伴国高层官员及东盟、亚欧会议等组织代表出席会议，共同商讨经济合作相关事宜。

    本届研讨会由德国联邦政府欧安组织专员格诺特•埃勒尔和欧安组织秘书长兰贝托•赞涅尔主持召开。

    在题为"相互合作与区域经济伙伴"的小组会议上，瓦西里恩科介绍了哈萨克斯坦的国际倡议、同其他国家在国际经济联盟和组织框架下的合作、跨境运输潜力及在交通能源多元化道路上的新机遇。

    瓦西里恩科表示，中亚国家应提升自己的历史地位，并为巩固跨区域和国际经一体化进程作出努力。瓦西里恩科吁请与会者参与实施哈萨克斯坦交通基础设施发展项目。


    瓦西里恩科表示，为进一步提升中亚地区过境运输潜力，需要借助欧亚经济联盟和上合组织能力，促进中亚国家同欧盟国家、日本、韩国、美国等国家的交流对话。

    瓦西里恩科强调，25年前，纳扎尔巴耶夫总统提议成立亚信会议，在该组织框架下，现如今或将成立一个具有重要意义的组织--亚洲安全发展组织。


    根据日程安排，瓦西里恩科同中东欧国家驻德国特使安德里亚斯•佩什科、德国经济和能源部副部长埃哈尔德•弗兰斯举行双边会晤。双方就哈萨克斯坦和德国双边合作、哈德两国领导人高级别会谈内容交换意见。

    据悉，德国总统施泰因迈尔近期将对哈萨克斯坦进行正式访问。

    【编译：昂哈尔】

    标签:
    外交部 欧安组织 经济 过境运输 黄金储备 德国
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