副外长访问印度尼西亚 举行哈印政治磋商

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，6月15日至16日，总统特使兼外交部副部长阿克勒别克•卡玛勒丁诺夫访问印度尼西亚，并在雅卡雷举行哈萨克斯坦-印度尼西亚政治磋商。

在同印度尼西亚副总统尤索•卡拉举行会谈时，卡玛勒丁诺夫向他转交了纳扎尔巴耶夫总统致印尼总统佐科•维多多的伊斯兰合作组织科学与技术峰会。卡玛勒丁诺夫表示，峰会旨在深化伊斯兰合作组织成员国在维护和平和保障安全领域的相互合作。



考虑到最近在中东地区发生的事件，卡拉表示，峰会的时间非常关键，其意义也极其重要。印度尼西亚支持哈萨克斯坦在维护地区安全稳定所作出的积极努力，并同样认为需要呼吁伊斯兰国家共同打击恐怖主义、极端主义、激进主义等安全威胁。





卡玛勒丁诺夫向卡拉介绍了哈萨克斯坦近期举办的包括2017世博会和上合组织在内的一系列重要活动，并邀请其访问哈萨克斯坦参观阿斯塔纳世博会。卡玛勒丁诺夫表示，2017世博会是深化哈印双边合作的有利平台。



当日，卡玛勒丁诺夫同印度尼西亚外交部亚太地区代表佩尔查亚举行会谈。双方就政治、经济、投资、人文领域双边合作及各国际组织框架下的哈印合作现状和前景深入交换意见。



根据磋商结果，双方签署了相关合作文件。



【编译：昂哈尔】

