阿斯塔纳世博会江苏周开幕 中国企业展示能源应用解决方案

哈通社阿斯塔纳 -- 6月20日，阿斯塔纳世博会江苏周活动在世博园区中国馆拉开帷幕，中国江苏省副省长陈震宁等200余位嘉宾参加开幕式，中国协鑫集团作为江苏省能源企业优秀代表也亮相该活动，协鑫集成首席技术官郑加镇博士在开幕式上展示了协鑫智慧能源综合利用解决方案。

世博会中国馆以"未来能源，绿色丝路"为主题，协鑫集团作为专注于绿色能源技术开发的多元化公司，重点展示中国在传统能源转型、新能源开发、绿色环保和可持续发展等方面的新理念以及超前技术。此次江苏周开幕式上推出的智慧能源综合利用解决方案，是由天然气热电冷系统、光伏发电、低位热能、储能技术、节能技术、风能发电共同组成的分布式微网，并用独创的"源-网-售-用-云"能源互联新模式，充分开发联合光伏、燃气、风能、生物质能、水能、光热等清洁能源，创建多能互补新形态。为用户提供经济、高效的电能、空调、采暖、生活热水、蒸汽等各种终端能源需求，提升能源效率。





郑加镇博士表示，协鑫将电网、热网、天然气管网、信息网整合为低碳、高效、智能、节约的信息能源网，通过和大数据云平台相结合，实现能源优化配置，提高能源的综合利用效率，并通过建立智能交易平台，开展"售电、售气、售冷"等综合能源交易业务。此外，郑博士还隆重介绍了协鑫集成的金刚双片组件，协鑫将以高效、可靠的产品，更智慧的能源解决方案，提供高品质的能源产品和服务。



协鑫集团董事长朱共山表示，在一带一路"战略加快推进的带动下，让全球各个地区的企业有了合作互联的机会，协鑫将以参展阿斯塔纳世博会为契机，与沿线地区开展更加广泛、深入、紧密的合作。据了解，协鑫集团已在"一带一路"沿线地区投资多个项目，未来将在哈萨克斯坦发展光伏发电、风力发电等清洁能源，打造样板示范工程。



【编辑：昂哈尔】





