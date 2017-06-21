关于纳扎尔巴耶夫国际机场 我们都知道些什么

哈通社阿斯塔纳 -- 阿斯塔纳国际机场即日起更名为纳扎尔巴耶夫国际机场。值此之际，哈通社发布了一些关于阿斯塔纳国际机场的重要信息。

原阿斯塔纳国际机场建立于1931年，是阿斯塔纳市的第一个机场，建立之初，纳扎尔巴耶夫国际机场只是一个为小型飞机起降提供服务的机场，随着机场基础设施不断升级，现如今它已是是欧亚大陆最现代化的机场之一，机场每天约有80个航班飞往独联体、非独联体国家和地区。



自1948年起，机场开始接受重型飞机起降，并于1956年开始24小时运作。数据显示，2006年机场执行了49365次飞行任务，共运输了834299名乘客和2587吨货物。





该机场为游客提供飞往全国各州首府、独联体国家中的莫斯科、塔什干、鄂木斯克、圣彼得堡、克拉斯诺亚尔斯克、新西伯利亚、叶卡捷琳堡、基辅、明斯克、巴库等城市的飞行服务。与此同时，机场为超过15家提供飞往独联体与非独联体国家和地区的定期航班的航空公司服务，如阿斯塔纳航空、德国汉莎航空、阿提哈德航空、土耳其航空、乌克兰航空、中国南方航空、中国国际航空、SCAT航空 、阿拉伯航空和白俄罗斯航空等。



如今在机场设施方面，该机场可以处理任何类型飞机的起降，且机场的发展一直遵循国际航空运输协会（IATA）和国际民用航空组织（ICAO）规定的国际标准。同时，机场也是国际航协地勤理事会的成员之一。





机场为旅客提供最便利的服务，机场内有CIP和VIP休息室、母婴室、宗教礼拜室、行李寄存处、吸烟室等。在等待航班时，旅客可在机场内的餐厅、酒吧、咖啡厅饮食。此外，机场内还将为游客提供邮寄、货币兑换、取款等服务。



2017年5月31日，纳扎尔巴耶夫总统为国际机场总面积为4.7万平方米的新航站楼主持剪彩仪式。新航站楼内部主要包括两个部分：VIP休息区与普通乘客候机区。新航站楼开通后，国际机场年旅客接待量将提升500万人次，达820万人次。



2017年6月20日，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫签署381号政府决议，宣布根据哈萨克斯坦共和国相关法律中关于机场设施重新命名的条款，将"阿斯塔纳国际机场"更名为"纳扎尔巴耶夫国际机场"。



【编译：昂哈尔】