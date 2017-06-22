国务秘书：哈美两国为巩固国际和平和全球安全作出了重要贡献

哈通社/阿斯塔纳/6月22日 -- 在哈萨克斯坦和美国建交25周年之际，"哈萨克斯坦-美国"研讨会于6月22日在位于阿斯塔纳的首任总统图书馆举行。国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃出席并致辞。

美国驻哈大使克洛尔、总统办公厅代表、国家机构高层、外交退役人员、国际组织代表、社会组织代表、科研机构和教育机构代表出席研讨会。



阿布德哈勒科娃表示，首任总统纳扎尔巴耶夫的英明外交政策为巩固国家独立和提升国家经济潜力起到了重要作用，同时也建立了维护国家安全的系统性机构，从而为保障国家安全提供了便利条件。



她表示，在过去的25年里，哈美合作在相互信任、相互支持、相互尊重的基础上不断深化，两国战略伙伴关系提升至新的水平。



阿布德哈勒科娃说，哈萨克斯坦和美国携手为巩固国际和平与安全作出了重要贡献。为推动全球可持续发展，全球115个国家共同为推进技术发展作出积极努力。在解决全球问题方面，以"未来能源"为主题的2017世博会为协调国际社会合作提供了便利机会。



据悉，在该研讨会框架下，哈萨克斯坦和美国举办了旨在保障国际安全和和平、深化经贸与人文合作的三届会议。



【编译：昂哈尔】