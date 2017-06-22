美国各州首富出炉 比尔·盖茨再次登顶连中三元

哈通社/阿斯塔纳/6月22日 -- 据CNET报道，《福布斯》杂志每年都会评估巨额财富，以确定美国每个州的首富身份。在今年的《福布斯》美国各州首富排行榜中，微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）再次登顶，并且连中三元，他不仅是其家乡华盛顿州的首富，还是美国以及世界首富，净资产总值达889亿美元。

自从去年以来，由于股价上涨和投资收入丰厚，盖茨的财富增长了129亿美元。盖茨进入榜单不算悬念，但华盛顿州首富和世界富头衔都处于危险之中。得益于亚马逊股价增长了近50%，华盛顿州居民杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）的资产增值883亿美元。



不出意外，硅谷富豪依然在榜单上占据了大量位置。沃伦·巴菲特（Warren Buffett）净资产为762亿美元，他是内布拉斯加州首富，同时也是美国第二大富豪。内布拉斯加州第二大富豪是沃尔特·斯科特（Walter Scott Jr.），但其财富与巴菲特相差20倍。类似情况也出现在俄勒冈州：耐克创始人菲尔·奈特（Phil Knight）净资产是最接近竞争者的14倍。



加州的竞争更为激烈。Facebook创始人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）成为加州首富，净资产624亿美元，比甲骨文创始人拉里·埃里森（Larry Ellison）的524亿美元多70亿美元。现年33岁的扎克伯格也是榜单上最年轻的人，同时也是美国第三大富豪。



DISh联合创始人查利·埃尔根(Charles ErGEn)成为科罗拉多州首富，净资产为188亿美元。《福布斯》杂志表示，埃尔根的净资产增速超过名单上任何人，比前一年增长了41%。



商业软件制造商SAS创始人詹姆斯·古德奈特（James Goodnight）是北卡罗来纳州首富，净资产101亿美元。EBAY创始人彼埃尔·奥米迪亚(Pierre Omidyar)是夏威夷首富，也是该州唯一的亿万富翁，身价89亿美元。



美国7个州没有身价超过10亿美元以上的富豪，包括阿拉巴马州、阿拉斯加州、特拉华州、密西西比州、新墨西哥州、北达科他州以及佛蒙特州。



最新入榜的富豪是弗兰克·范德士(Frank VanderSloot)，净资产19亿美元，他是制造商MelaleuCA的创始人兼首席执行官，这家公司出售450多种产品，从维生素、保健品到环保清洁剂等。范德士也是个大地主，在美国西部拥有47550公顷土地，同时也是共和党的主要捐资者。范德士顶替了爱达荷州前首富斯科特·辛普劳（Scott Simplot）的位置，后者将家族超过80亿美元的财富分给下代继承人。



今年进入富豪榜共有52人，他们的净资产总和为7470亿美元，去年为6820亿美元。其中70%的上榜者（36人）都比去年更富有，只有12人的身价有所下降。这些人的平均财富为144亿美元，比2016年的126亿美元有所增加。



【编辑：昂哈尔】