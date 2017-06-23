法国拟推出多项反恐新举措

哈通社/阿斯塔纳/6月23日 -- 据外媒消息，法国内长科隆22日在法国内阁会议上提交新反恐法案草案，这一法案草案旨在推出多项反恐新举措，为法国在今年1月国家紧急状态结束后建立有效反恐机制做准备。

法国总统府当天发布的新闻公报显示，新法案草案包含的主要反恐措施有：当重要活动或重要地点面临严重恐怖袭击风险时，允许各省省长在相关地点建立安全区；各省省长有权关闭传播恐怖主义思想的场所，最长关闭时间可达半年。



根据新法案草案，如果确有理由认定某人对公共安全和秩序具有"特别严重"威胁，同时此人与其他涉恐个人或组织经常来往，法国内政部可对其进行监视；各省省长可决定对其频繁出没场所进行调查，或在相关地点进行抓捕，但调查和抓捕活动须呈报司法部门，并在司法部门监控下进行。



新法案草案还规定，为加强反恐，允许航班乘客信息被法国安全部门查询；建立以法国为目的地或离开法国的海运乘客数据库中央集纳系统；着重扩大有跨国班次列车往来车站的监控半径，并将最长连续监控时间从6小时延长至12小时。



科隆日前在接受法国媒体采访时强调，法国面临的恐怖主义威胁没有减弱。最近数月以来，法国安全部门已多次挫败恐袭企图。



【编辑：昂哈尔】