伦敦公寓大火由四楼住户冰箱着火引起

哈通社/阿斯塔纳/6月23日 -- 英国警方23日发布消息确认，伦敦西部格伦费尔公寓楼大火，为冰箱起火以及建筑绝缘层和外墙包层建材不合格引发的。

据报道，着火的大厦近期才投入过1000万英镑进行整修，包括了安装绝缘外层、新的双层玻璃窗以及新的公共供热系统。火灾发生后，数以百计民众涌入区议会办公楼，为这桩惨剧讨要说法。



在调查火灾迅速蔓延的原因时，调查人员对建筑物绝缘层材料和外墙包层建材先后进行检测，两者均未通过建筑材料安全测试，其中绝缘层建材比外包层更为易燃。调查人员正在确定，使用这些建材是否为非法。



专家认为，大楼外墙板可能导致大火迅速从外部往上蹿。



翻修工程期间，该大厦租户管理组织多次接到大楼消防安全警告。区议会进行了16次审查，还同意让价格低廉的易燃外墙板被用于格伦费尔大楼的翻修工程。而这种外墙板是这种塔楼禁用的。



拥有120个公寓单位的"格兰菲尔塔"，14日凌晨1点多发生严重大火，并造成79人遇难。其中包括，证实死亡和推定已丧命的失踪者。这座高24层的公寓楼几乎被大火烧成空壳。



【编辑：小穆】