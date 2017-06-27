迪玛希中国粉丝游览布拉拜国家公园

哈通社/阿斯塔纳/6月27日 - 为参加迪玛希•库达伊别尔艮阿斯塔纳演唱会而专程从中国来到哈萨克斯坦的粉丝们，游览了首都附近著名的国际自然公园--布拉拜自然保护区。

此前，哈通社曾报道过一批迪玛希的中国粉丝组团抵达阿斯塔纳的消息。



据了解，这批粉丝在抵达阿斯塔纳后，不仅游览了市区的主要景点，参观了阿斯塔纳世博园，部分粉丝还前往位于阿斯塔纳市以北最富盛名的自然保护区--布拉拜观光。





这些来自中国的粉丝们向记者表示，第一次来到哈萨克斯坦，阿斯塔纳给她们留下了深刻的映像。



"我是专程为了参加迪玛希的演唱会，而从北京来到哈萨克斯坦的。如果可能的话，我很想和迪玛希合影，并拿到他的签名。我很开心能够来到哈萨克斯坦！ 2017阿斯塔纳世博会组织的非常成功。我们还游览了布拉拜国家公园，环境美极了！没法用语言去形容。清新的空气，清澈的湖水，一切都是那么吸引人。"迪玛希的中国粉丝刘女士说。





2017阿斯塔纳世博会框架下举行的哈萨克斯坦当红歌手迪玛希•库达伊别尔艮个人演唱会将于27日晚在阿斯塔纳竞技体育馆举行。届时，中国歌手林志炫、2012欧洲歌唱大赛冠军、瑞典歌手罗琳、英国歌星苏菲•艾利斯•贝斯特、俄罗斯歌手克里斯蒂娜•奥尔巴凯特和著名抒情花腔女高音、哈萨克斯坦功勋演员、第十一届柴可夫斯基国际声乐比赛获奖者玛依拉•穆哈麦特克兹将出演。



【编译：木合塔尔·木拉提】