迪玛希演唱会期间会场周边部分道路将限行

哈通社阿斯塔纳 - 今天（27日）晚阿斯塔纳时间20:00时，哈萨克斯坦青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮个人演唱会将在阿斯塔纳竞技场举行。

据阿斯塔纳市内务厅消息，为保障演唱会顺利举行，阿斯塔纳竞技场周边多条街道车辆通行将受到一定限制。



其中，从19:00时开始至晚会结束，图兰大道和卡班拜勇士大道，贾尼别克汗和克列汗大街至伟大草原大街等街道，靠近竞技场的路段将被限行，仅允许公交车辆行驶。



有关部门建议私家车主绕行永恒之国大道、突厥斯坦街和白色清真寺大道。



观众可搭乘以下公交车前往演唱会举办地：№10, 12, 27, 37, 40, 51, 53, 501, 502, 503, 505, 506。



从下午18:00时开始，以下四处区域：哈萨克斯坦体育宫（位于欧亚大学对面）停车场、光明阿斯塔纳清真寺前广场、首都马戏团前停车场和青少年宫前广场，将有车辆接送观众前往阿斯塔纳竞技场。



专车收费标准为90-150坚戈，不接受市内公交月票。



演唱会结束后，观众可乘坐以下线路公交车离开：№ 10, 12, 27, 37, 28, 40, 51, 53, 501, 502, 503, 505, 506。



【编译：木合塔尔·木拉提】