独联体旅游城市排行：阿斯塔纳知名度与消费水平双高

哈通社/阿斯塔纳/6月28日 -- "TurStat"分析机构最新发布的一项报告显示，阿斯塔纳已成为独联体国家中知名度最高的旅游城市之一。

分析报告当中，除我国首都阿斯塔纳外，被列入独联体TOP-城市排行榜的还包括阿塞拜疆、白俄罗斯、亚美尼亚和乌兹别克斯坦等国的首都。



值得一提的是，阿斯塔纳、巴库、明斯克、埃里温、基希讷乌、阿拉木图、塔什干、阿什哈巴德、比什凯克、基辅成为2017年夏季游客当中最受的欢迎的十大城市。



"TurStat"分析机构的报告中还指出，在诸多独联体旅游城市当中，阿斯塔纳被认为是消费水平最高的城市。



在平均3-5天的度假时间内，一名游客每天的平均住宿开销为80美元。



其他独联体城市的住宿费用日平均价格分别是：明斯克$60，巴库$75，埃里温$65，塔什干$45，阿拉木图$70，基希讷乌$35，比什凯克$32，基辅$50，阿什哈巴德$30。



这表明，对游客来说阿什哈巴德和比什凯克是独联体国家当中最便宜的城市，而最昂贵的城市为--阿斯塔纳和巴库。



【编辑：木合塔尔·木拉提】