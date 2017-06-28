吉尔吉斯严判参与袭击中国使馆的三名嫌犯

哈通社/阿斯塔纳/6月28日 —— 据新华社消息，吉尔吉斯斯坦媒体报道，吉首都比什凯克市的五一区法院6月27日宣布，判处参与袭击中国驻吉使馆的三名犯罪嫌疑人10年至18年不等的有期徒刑并没收其个人财产。

负责审理中国使馆爆炸案的主审法官苏班库洛夫当天宣布，伊斯马伊洛夫、阿布杜拉然诺夫、曼西罗娃三人参与了袭击中国驻吉使馆的刑事案件，三人犯罪事实确凿，因此判处伊斯马伊洛夫18年有期徒刑并没收个人财产，判处阿布杜拉然诺夫和曼西罗娃10年有期徒刑并没收个人财产。

去年8月30日，中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆遭到汽车炸弹袭击，造成使馆三名人员轻伤，袭击者在爆炸时当场身亡。爆炸由一辆携带爆炸装置的车辆引起。

据吉尔吉斯斯坦警方消息，袭击事件由恐怖组织"东突厥斯坦伊斯兰运动"策划，发动袭击并被炸身亡的恐怖分子为该组织成员。

吉警方在调查过程中逮捕了五名犯罪嫌疑人，其中两人因证据不足随后被释放。吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市的五一区法院今年3月31日开始审理此案件并多次进行庭审。该案目前还有四名犯罪嫌疑人仍未抓获，吉警方已经对他们发出国际通缉令。