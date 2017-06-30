中国智库发布“一带一路”蓝皮书

哈通社/阿斯塔纳/6月30日 -- 据国际在线报道，中国智库--中国社会科学院日前对外发布了《"一带一路"蓝皮书："一带一路"建设发展报告（2017）》。蓝皮书指出，"一带一路"建设成绩初现。

据悉，于6月27日发布的《"一带一路"建设发展报告（2017）》是"一带一路"蓝皮书系列的第二本。

报告指出，在丝绸之路经济带沿线，各国参与"一带一路"的热情和愿望日益高涨，可以说"一带一路"建设成绩初现。

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长李永全介绍说："为了让大家更正确地认识‘一带一路'，这是我们蓝皮书的宗旨。蓝皮书分三个部分，第一部分谈我们对‘一带一路'的认识，还有一个部分谈国际合作和项目合作。还有一部分就是国内部分。应该说，这里面的内容准确性能有保证，也有一定的代表性。"

蓝皮书指出，"一带一路"加强了与沿线国家的沟通磋商，推动与沿线国家战略对接，规划编制等工作。强化互联互通，建设陆海通道，深化产能合作，扩大投资贸易，2016年各类双多边产能合作基金规模超过1000亿美元。蓝皮书指出，"一带一路"倡议的内容非常丰富，但是务实合作的主要方向是互联互通，贸易便利化和产能合作，为此必须加强政策沟通和人文交流。

蓝皮书说，三年来取得的初步成就不仅使人们看到这个倡议的希望，也看到实施倡议给有关合作方带来实实在在的利益。这恰恰体现了该倡议所包含的互利共赢的合作理念。

在社科院"一带一路"研究中心研究员魏敏看来，这一年多来，中国与沿线国家在互联互通、产能合作等领域的合作迅速发展。特别是与中东国家，在多个领域已经有了实实在在的成绩。魏敏说："中国和中东合作领域不断细化，贸易和投资增长强劲。产能合作在中东落地生根，有了实实在在的投资和合作企业。比如安卡拉到伊斯坦布尔高速铁路的顺利通车，这是我们高铁走出去的第一单。包括北斗卫星系统在沙特已经落地，提供了很好的机会。以金融业和旅游业为代表的服务贸易合作正在不断深化。"

蓝皮书同时指出，"一带一路"建设中法律风险无处不在。"一带一路"沿线国家和地区的政治制度、法律制度及社会风俗各不相同，面临着包括劳工、环境、税收、外资准入、建设审批等多个方面的政策风险。对此，中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长李永全说："这是非常现实的问题，我们出去很多企业公司，尤其‘一带一路'沿线国家中，发展中国家和不发达国家（居多），最大的问题就是法律不健全，投资环境不健全，蓝皮书针对企业走出去提供一些参考。

蓝皮书指出，"一带一路"法律环境的建设需要多方共同努力，需要企业加强自律和管理，正视"一带一路"建设过程中的法律风险，需要政府积极搭建平台，为企业应对和解决法律风险提供途径。

【编辑：木合塔尔·木拉提】