世博园门口身着非洲土著服饰人士接受安检过程视频在网上热传

哈通社/阿斯塔纳/6月30日 - 一段拍摄于阿斯塔纳世博会入口处的安检视频，引起了网民们的热议。

在这段简短的视频中，一位似乎是来自非洲国家、身着当地土著服饰（上身赤裸，腰间围有绿叶状围裙，头戴头冠）的人士，在进入世博园时接受了安检人员的例行检查。



旅客的穿着显然让安检员有些不知所措，在简单的用仪器检测了游客的挎包后，安检员示意此人摘下头冠，但他通过手势表示头冠无法摘下，经过一段简短的"手舞足蹈"式交流，此人通过了安检。





视频在上传至Youtube网站后，很快在社交媒体上广泛传播。



许多网民纷纷留言，表达对这段视频的看法：



"两人之间的交流完全靠猜也很顺利嘛。"



"这段视频我给满分......看完我一整天心情都特别好。"



"去世博会能看到很多穿土著服饰的人。"



阿斯塔纳世博会吸引了全球100多个国家和地区前来参展，其中便包括许多非洲国家。



根据阿斯塔纳世博会新闻处28日发布消息称，6月19日至25日，共有近17万人参观世博会，平均每日有24069人参观世博会。



【编译：木合塔尔·木拉提】