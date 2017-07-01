中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:22, 01 七月份 2017 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫签署批准强制性医疗保险领域法案

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/7月1日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统1日签署批准《关于医疗保险问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案。

    该法案旨在进一步提高强制性医疗保险领域体系。

    法案具体条文将于近期在国家媒体公布。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    法律 总统 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!