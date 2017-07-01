纳扎尔巴耶夫总统签署《哈萨克斯坦共和国检察官法》

哈通社/阿斯塔纳/7月1日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统30日签署批准旨在确定检察机关地位、职权和工作规范的《关于哈萨克斯坦共和国检察官法》法案。

消息称，法案详细内容将在公开媒体上向公众发布。

【编译：小穆】