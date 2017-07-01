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    12:39, 01 七月份 2017 | GMT +6

    第十五届哈萨克斯坦—中国商品展览会开幕

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    哈通社/阿斯塔纳/7月1日 —— 据人民网消息，第十五届哈萨克斯坦-中国商品展览会29日在哈南部城市阿拉木图开幕。

    消息称，本次展会由中国商务部、新疆维吾尔自治区人民政府和新疆生产建设兵团共同主办，来自新疆、甘肃、陕西、江苏等10余个省市的200多家企业参展。展会将持续至7月2日。

    中国驻阿拉木图总领事张伟在展会开幕式上表示，哈萨克斯坦-中国商品展览会连续15年在阿拉木图市举办，影响力日益扩大，已经成为促进中哈务实合作不可替代的平台和品牌。

    阿拉木图市副市长阿乌克诺夫在致辞中指出，中国是哈萨克斯坦的战略合作伙伴，也是最大的贸易合作伙伴。本次展会将进一步深化"一带一路"倡议框架下区域间的双边互利合作，为哈中经贸、旅游、文化交流创造良好契机。"展会意义重大，是两国现有经贸关系中画龙点睛的一笔。"


    本次展会包括农业技术与设备、建材与家居、消费与电子类商品等3个专业性展会。除商品展销外，在展会框架下还将举办中哈经贸投资合作论坛、新疆生产建设兵团特产"木本粮食"红枣推介会、甘肃省阿拉木图经贸合作洽谈等多项配套活动。

    标签:
    哈萨克斯坦与中国 贸易 一带一路 黄金储备
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