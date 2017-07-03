纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦将继续开展调解工作

哈通社/阿斯塔纳/7月3日 -- 3日，纳扎尔巴耶夫总统在召开驻哈萨克斯坦外交使节和国际组织代表会议时表示，哈萨克斯坦将继续开展调解工作。

纳扎尔巴耶夫呼吁俄罗斯和乌克兰国家元首进行对话，开展和解进程。

"我们呼吁双方尽快就和解问题进行对话，并愿意为此提供必要的协助。任何冲突，甚至世界大战都在谈判平台上结束并得到解决。我坚信俄美元首在即将举行的G20框架下就共同解决冲突和消除共同面临的威胁问题达成共识。若俄罗斯和乌克兰之间的冲突得到解决，欧洲国家与俄罗斯的关系也将得到改善。各方都清楚若不尽快解决这一问题，全球经济和政治都会受到影响。"总统说。

纳扎尔巴耶夫表示，大国之间的矛盾，影响国际社会的和平。若核大国之间的冲突进一步升级，将会对全球所有国家带来灾难。他指出，和平无法用财富衡量，真正的大国应该为全球和平做出贡献。

纳扎尔巴耶夫说："和平使命是哈萨克斯坦外交政策主要方向之一。目前，哈萨克斯坦成为了和平解决冲突谈判平台。我们将继续进行调解工作。"

总统强调，哈萨克斯坦为俄罗斯和乌克兰明斯克会谈做出了自己的贡献。哈萨克斯坦将继续为叙利亚问题和平会谈提供协助，并愿意为卡塔尔与阿拉伯国家和谈提供平台。

【编译：小穆】