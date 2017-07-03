中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    18:30, 03 七月份 2017 | GMT +6

    叶斯波拉托娃被任命为哈萨克斯坦驻泰国大使

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/7月3日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统3日签署命令，任命拉吾善·卡克姆塞伊特克兹·叶斯波拉托娃为哈萨克斯坦驻泰国特命全权大使。

    根据命令，马拉特·叶森巴耶夫不再担任我国驻泰大使职务。

    【编译：小穆】

     

     

    标签:
    哈萨克斯坦 总统令 外交 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!