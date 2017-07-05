联合国：全球饥饿人口再度攀升

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 -- 为期六天的粮农组织大会第四十届会议于7月3日在意大利罗马举行。

联合国新闻 报道称，粮农组织总干事达席尔瓦(José Graziano da Silva)在大会开幕式上对成员国发表讲话时指出，自2015年以来，世界饥饿人口的数量不断增加，使多年来取得的进展出现逆转。



此外，粮农组织目前确定19个国家处于长期危机状况，它们同时也面临干旱和洪水等极端气候事件的影响。



此次粮农组织大会旨在讨论与解决当前的紧迫问题，尤其是占全球五分之三、生活在受冲突和气候变化影响国家的饥饿人口以及遭受自二战以来最严重粮食危机的尼日利亚东北部、索马里、南苏丹和也门。

粮农组织总干事达席尔瓦在会议上发表讲话表示，和平显然是消除这些危机的关键，但我们不能消极地等待和平的实现。而且粮农组织、世界粮食计划署和国际农业发展基金会都在为帮助弱势民众而努力。一定要确保为这些人创造条件，维持粮食自给自足。不能让农村任何弱势人口掉队，特别是青年和妇女。

达席尔瓦: "坚定有关消除饥饿的政治承诺至关重要，但这还不够。只有当各国真正将承诺转化为行动，特别是在国家和地方层面，饥饿就一定能够被打败。今天，冲突和气候变化造成的影响给全球应对饥饿和消除极度贫困所做的努力构成巨大挑战。"

在本次会议上，与会者还将讨论以下紧迫问题：包括如何将承诺变为实现"零饥饿全球目标"的行动；近东和北非的水短缺；在受冲突影响国家防止饥荒的可持续解决方案；小岛屿发展中国家粮食安全和营养行动计划；以及农村发展在缓解移民压力方面的作用。

【编辑：木合塔尔·木拉提】