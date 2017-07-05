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12:15, 05 七月份 2017 | GMT +6
总统签署批准哈吉经济合作发展问题协议
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哈通社/阿斯塔纳/7月5日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统5日签署《关于批准哈萨克斯坦共和国与吉尔吉斯斯坦共和国在欧亚经济联盟框架下发展经济合作关系协议》法案。
法案具体内容将于近期在公开媒体上刊登。
【编译：小穆】
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