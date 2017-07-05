阿斯塔纳人口增长的相关信息

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 -- 今年阿斯塔纳将迎来19周年庆。

在定都阿斯塔纳的19年间，首都的大街小巷以可见的速度发生了巨大的变化，其中人口规模的增长更是显著。



从首都人口管理部门的数据当中，我们可以一览阿斯塔纳这些年来人口的增长情况。



截止2015年的数据显示，17年间，阿斯塔纳市的人口增长了54.5万。概括来讲，城市人口从1998年的326 939人增长到了2015年的872 319。



此过程中的前三年，城市人口以每年5万人的速度增长。仅仅在1999-2000年间，阿斯塔纳市的城市人口便增加了59 219人。



但是2001-2003年间，城市居民的数量增长速度有所放缓。据数据显示，当年的人口每年平均仅增加了8500人。



2004年，阿斯塔纳是城市新增人口达到了1.9万。此后至2007年的3年间，人口增长保持了一个较高的水平。



2011年，首都人口达到了742 884人。



2014-2015年间，首都人口增长速度再次放缓，这段时间内，阿斯塔纳市新增人口19 737人。



据了解，1998年阿斯塔纳外来人口有1.4万，1999年这一数据增长到了6.2万。



2015年曾首次出现过迁出人口超过外来人口数量的现象。当年自外地迁入阿斯塔纳的人口总数为31 008人，而迁出人口数量为33 496人。



此外，相比1998年，2015年首都新生儿数量增长了7.7倍。数据显示，1998年首都新生婴儿总数为33 88人，而到2015年这一数据增长到了36 079人。



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