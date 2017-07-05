沙特等国确认收到卡塔尔答复 称将“适时”予以回应

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 -- 据新华社报道，沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林和埃及四国５日发布联合声明，确认已收到卡塔尔对解决断交危机条件的正式答复，表示将在"合适时间"作出回复。

据沙特通讯社援引联合声明报道说，在最后期限之前，四国收到通过科威特方面转交的卡塔尔对四国此前提出的13点要求的正式答复，四国将在"合适时间"予以回应。

阿联酋通讯社5日也对这份联合声明进行了报道。阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉4日曾表示，四国已做好就卡塔尔的答复采取进一步行动的准备，但他拒绝透露四国将采取何种行动。

据报道，13点要求包括卡塔尔撤回驻伊朗外交人员，终止所有同伊朗的军事合作，关闭半岛电视台及下属所有频道，停止在卡塔尔境内建设土耳其军事基地，切断与"伊斯兰国"和"基地"组织等极端恐怖组织的一切联系，并遣返来自四国的恐怖分子等。卡塔尔方面表示，四国提出的要求是对卡塔尔主权的限制。不过，卡塔尔愿意在合适的原则与条件下举行进一步对话。

四国7月3日发表联合声明，表示将卡塔尔答复13点要求的最后期限延长48小时。四国外长定于5日在开罗开会，商讨应对卡塔尔的下一步举措。



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