巴卡耶夫州长会见中国贸促会副会长王锦珍

哈通社/阿斯塔纳/7月10日 -- 8日，中国贸易促进委员会副会长王锦珍一行在阿斯塔纳与巴甫洛达尔州州长波拉特•巴卡耶夫举行会谈。

会谈中，双方就巴甫洛达尔州冶金工业、化学石油化工、农业、矿业和旅游等各方面的投资环境，对中哈未来的企业合作进行了深入探讨。

王锦珍在会谈中表示，巴甫洛达尔州资源丰富，在吸引外资方面具有优势，和中国的相关产业有很强的互补性。中哈两国企业应加强沟通和交流，共同探索合作与发展空间。

王锦珍指出，山西是中国重要的工业基地和新型综合能源基地，矿产资源丰富，工业基础雄厚，拥有门类比较齐全、链条比较完整、水平比较先进的产业体系，特别是煤炭、焦炭、电力、冶金等产业优势明显，与巴甫洛达尔州开展合作潜力巨大。本届世博会山西周的活动更为两国企业的合作提供了平台，促进了友好省州的建立。



王会长热情地邀请巴州企业到中国开展投资与产业政策宣讲和项目推介，让更多的中国企业了解巴州。

巴卡耶夫州长表示，巴甫洛达尔州毗邻俄罗斯，有着独特的地缘条件和矿业、冶金、电力等资源优势，工业发展潜力巨大。巴州和山西省的合作方向多种多样，希望能与山西在巴州共建中哈产业园区，利用双方各自优势，共同发展，互惠互利。

会谈中，来自山西的晋西车轴股份有限公司和浙江能源集团的代表向巴州代表们介绍了企业在中亚地区的投资与业务情况，表示希望在热电厂的建设与改造、汽车与轨道交通等领域开展合作。