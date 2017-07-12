中国外交部：中方对美韩部署“萨德”反导系统的立场没有改变

哈通社/阿斯塔纳/7月12日 —— 中国外交部新闻发言人耿爽12日在例行记者会上表示，中方坚决反对美韩在韩国部署"萨德"反导系统的立场没有改变。

据观察者网报道，美国导弹防御局（MDA）7月11日宣布，首次成功使用萨德（THAAD）反导系统拦截了一枚中程弹道导弹（IRBM）靶弹。MDA表示，萨德系统是美国国家导弹防御体系的重要组成部分，这次试验的成功至关重要。

耿爽表示，中方已经注意到有关报道。中方在反导问题上的立场是一贯明确的。中方希望有关各方在反导问题上都能慎重行事，以免给全球和地区的安全稳定造成不利影响。

他指出，至于美韩在韩国部署"萨德"反导系统的立场，中方是坚定明确的。中方坚决反对美韩在韩国部署"萨德"反导系统，这一点没有改变。

2016年7月，美国与韩国经过5个月的谈判后商定在韩部署"萨德"反导系统，该系统将在必要时拦截朝鲜的弹道导弹。按计划，反导系统应在2017年年底前部署。中方对此表示强烈不满和坚决反对。俄外交部表示，莫斯科对美韩达成的在韩部署"萨德"反导系统的协议感到关切，部署"萨德"影响全球战略稳定，将令该地区的紧张局势加剧，希望美韩不会采取考虑不周、能带来无法弥补的后果的行动。日本表示赞成该计划，并指出部署"萨德"将有利于地区和平与稳定。