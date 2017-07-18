哈通社/阿斯塔纳/7月18日 -- 2017阿斯塔纳世博会框架下，俄罗斯国家馆18日在世博园举行"原子能科技周"。

俄罗斯国家原子能公司（POCATOM）副总裁柯尔•科马洛夫、俄罗斯国家馆专员、俄罗斯联邦工业与贸易部副部长奥尔基•卡拉马诺夫同阿斯塔纳世博会专员热皮尔•卓什巴耶夫一起参与"原子能科技周"活动开幕仪式。

科马洛夫说："绿色能源将成为未来世界能源领域新起点，很多专业人士都赞同这一点。而绿色能源对于原子能科技来说有着显著地意义。如果关注我们所展示的科技，可以发现原子能科技不仅跟能源科技有着紧密关系，还从医学和农业领域、水净化以及脱盐技术领域都能看到原子技术能给人们生活带来多大改善。另外，北极地区也是我们值得讨论的话题。我们在这里将为参观者展示俄罗斯原子破冰船的今天与未来，它是世界上唯一基于原子能科技的舰队。'原子能科技周'期间观众还可看到新型原子破冰船'领导者'号模型、浮动核电站以及北极周围的海路图模型。"



值得一提的是，世博会期间举行的"原子能科技周"还将为参观者展示更多的俄罗斯在原子能领域的创新科技技术。



【编辑：小穆】