亚开行：亚洲今明年经济增长前景光明

哈通社/阿斯塔纳/7月20日 -- 据联合早报网消息，亚洲开发银行上调2017和2018年亚洲经济增长预估，以反映出口的增长。从智能手机、汽车、到其他消费品，亚洲制造业正受益于全球需求改善。

亚洲开发银行今天（20日）在最新的亚洲发展展望报告中预测，亚洲发展中国家今明两年的经济增速料分别为5.9%和5.8%。今年4月，亚开行对今明两年的增速预测均为5.7%。

去年末以来，全球需求改善，这为依赖贸易的亚洲经济体提供增长动力。与此同时，美国和欧洲的经济增长也出现改善苗头。



最新的亚洲发展展望报告将中国2017及2018年经济增幅预估从之前的6.5%和6.2%分别上调至6.7%和6.4%，这主要归因于强劲消费及出口改善。

亚开行首席经济学家泽田康幸在声明中说："尽管围绕全球复苏力道的不确定性犹存，我们感觉该区域经济能很好地应对经济前景中可能出现的震荡。"

亚开行称，由于食品及燃料价格表现良好，区域通胀料仍保持在控制之中。该行将今年的通胀预估从3.0%下调至2.6%，并将明年的预估从3.2%调低至3.0%。